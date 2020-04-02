Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1,8%, до 77,36 рубля, курс евро ослаб на 2,1%, до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:40 мск курс доллара немного замедлил снижение и находился на отметке в 77,92 рубля (-1,1%), а курс евро - на уровне 85,29 рубля (-1,2%).

Индекс РТС вырос по сравнению с уровнем закрытием предыдущей сессии на 2,9% - до 1015,91 пункта, а индекс Мосбиржи прибавил 1,6% и торговался на отметке в 2513,65 пункта.

Лидерами роста в ходе торгов на Мосбирже, по данным на 10:18 мск, являются "Роснефть" (5,37%), "Лукойл" (4,85%), обыкновенные акции (4,84%) и "префы" (4,61%) "Татнефти", "Газпром нефть" (4,41%), "Башнефть" (3,99%), "Новатэк" (3,95%), "Сургутнефтегаз" (3,41%) и "Аэрофлот" (3,38%).

Российская валюта и биржевые индексы укрепляются на фоне роста нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,3% - до $27,29 за баррель, достигая в моменте уровня в $27,88 за баррель. Нефть сорта WTI прибавила 9,2% и торговалась на отметке $22,17 за баррель.