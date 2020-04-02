{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

Курс доллара снизился до 77,36 рубля, курс евро - до 84,5 рубля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1,8%, до 77,36 рубля, курс евро ослаб на 2,1%, до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:40 мск курс доллара немного замедлил снижение и находился на отметке в 77,92 рубля (-1,1%), а курс евро - на уровне 85,29 рубля (-1,2%).

Индекс РТС вырос по сравнению с уровнем закрытием предыдущей сессии на 2,9% - до 1015,91 пункта, а индекс Мосбиржи прибавил 1,6% и торговался на отметке в 2513,65 пункта.

Лидерами роста в ходе торгов на Мосбирже, по данным на 10:18 мск, являются "Роснефть" (5,37%), "Лукойл" (4,85%), обыкновенные акции (4,84%) и "префы" (4,61%) "Татнефти", "Газпром нефть" (4,41%), "Башнефть" (3,99%), "Новатэк" (3,95%), "Сургутнефтегаз" (3,41%) и "Аэрофлот" (3,38%).

Российская валюта и биржевые индексы укрепляются на фоне роста нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,3% - до $27,29 за баррель, достигая в моменте уровня в $27,88 за баррель. Нефть сорта WTI прибавила 9,2% и торговалась на отметке $22,17 за баррель.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Володин предложил поддержать грантами субъекты МСП, занявшиеся производством масок
Спикер Госдумы отметил, что этим могло бы заняться Минэкономразвития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС