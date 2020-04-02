Минвостокразвития предложило расширить ТОР "Камчатка" для реализации трех новых проектов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает расширить границы территории опережающего развития "Камчатка" для реализации трех новых проектов в сфере рыбопереработки и животноводства. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. При этом вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в феврале говорил о том, что ТОР "Камчатка" развивается недостаточно эффективно.

"Включение в границы ТОР "Камчатка" земельных участков для реализации указанных инвестиционных проектов согласовано на заседании наблюдательного совета ТОР", - говорится в пояснительной записке.

На новых участках планируется реализовать два проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов, а также еще один - по созданию высокотехнологичного предприятия для крупного производителя свинины. Планируется, что они позволят обеспечить не менее 383 новых рабочих мест и привлечь более 1,1 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2020 по 2029 год должны составить более 450 млн рублей.

По состоянию на апрель 2020 года статус резидентов ТОР "Камчатка" получили 98 организаций с общим инвестиционным портфелем в размере 120,6 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе около 8 тыс. рабочих мест. 21 предприятие уже введено в эксплуатацию.