Минфин не ожидает большого оттока депозитов из-за введения налога на проценты по вкладам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минфин не ожидает существенного оттока депозитов из банков из-за введения нового налога в 13% на проценты по вкладам в размере более 1 млн рублей, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в эфире телеканала "Россия-1" .

Налог на проценты по вкладам: как он будет рассчитываться?

"В любом случае процентный доход по депозитам превышает инфляцию даже за вычетом налогов. Поэтому мы не ожидаем большого оттока депозитов из банков", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).