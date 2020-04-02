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Минфин не ожидает большого оттока депозитов из-за введения налога на проценты по вкладам

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минфин не ожидает существенного оттока депозитов из банков из-за введения нового налога в 13% на проценты по вкладам в размере более 1 млн рублей, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в эфире телеканала "Россия-1".

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"В любом случае процентный доход по депозитам превышает инфляцию даже за вычетом налогов. Поэтому мы не ожидаем большого оттока депозитов из банков", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).

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