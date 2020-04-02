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РЖД прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране

"РЖД Интернешнл" остановила работу над проектом электрификации линии Гармсар - Инче Бурун

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране, говорится в пресс-релизе холдинга. Иранская сторона уведомлена соответствующим образом, отметили в РЖД.

В связи с этим "РЖД Интернешнл", которая отвечает за зарубежные проекты холдинга, остановила работу над проектом электрификации линии Гармсар - Инче Бурун и закрывает филиал в Тегеране.

В РЖД выразили уверенность в том, что выход из проекта не повлияет на развитие партнерских отношений российских и иранских железных дорог, осуществляемых прежде всего в сфере международной логистической деятельности, в том числе в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

В пресс-службе РЖД не предоставили ТАСС информации о причинах выхода из проекта в Иране.

"РЖД Интернешнл" продолжает реализацию проектов в Индии, Сербии и на Кубе. В сферу компетенций компании входит строительство железнодорожной инфраструктуры, электрификация линий, создание диспетчерских центров.

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