Индекс Лондонской фондовой биржи растет на 0,6% после открытия торгов

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи показывает небольшой рост после открытия торгов в четверг. Как свидетельствуют данные торгов по состоянию на 08:15 по местному времени (10:15 мск), индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, вырос на 0,6% (33 пункта), до 5 487 пунктов.

Более широкий индекс FTSE 250 падает на 0,15%, до 14 525 пунктов.

По итогам торгов в среду FTSE 100 упал на 3,83%, обнулив итоги двух дней роста и опустившись ниже значений, достигнутых в прошлую пятницу. По итогам завершившегося 31 марта I квартала 2020 года FTSE 100 из-за пандемии коронавируса упал на 24,8%, показав худший результат с 1987 года.