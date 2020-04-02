Володин предложил поддержать грантами субъекты МСП, занявшиеся производством масок

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, приступающим к производству медицинских масок и дезинфицирующих средств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба нижней палаты парламента.

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"В сложившейся ситуации было бы правильно за счет грантовой поддержки малого и среднего предпринимательства увеличить производство масок и дезинфицирующих средств, дефицит которых сегодня есть", - приводит пресс-служба слова Володина.

Спикер отметил, что этим могло бы заняться Минэкономразвития РФ, ответственное за реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Этот вопрос в начале следующей неделе планируется обсудить с премьером в ходе совещания Госдумы и правительства, которое пройдет в дистанционном режиме", - добавил Володин.