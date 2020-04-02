ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 15,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 1 апреля в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на сумму 15,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 31 марта, составлял 16 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Объем продажи валюты на внутреннем рынке составил уже почти 159 млрд рублей.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.