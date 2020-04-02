Промсвязьбанк из-за пандемии будет обслуживать в апреле карты с истекшим сроком действия

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) продлил до конца апреля 2020 года обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим сроком действия в связи с введением режима самоизоляции на фоне распространения пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ сохраняет возможность полноценного использования кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте сроком действия для клиентов, которые из-за введения режима самоизоляции не успели получить перевыпущенную на новый срок карту", - указано в сообщении.

В банке отметили, что карты всех платежных систем, срок действия которых закончился в марте 2020 года, будут приниматься банкоматами ПСБ и сторонних банков минимум до конца апреля.

Карту с истекшим сроком действия можно пополнять, зачисление средств на нее будет произведено в течение суток. Также по таким картам можно будет совершать покупки в онлайн-магазинах и в POS-терминалах в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера. Карты, привязанные к Samsung Pау, Apple Pay и другим мобильным кошелькам, также будут работать.

Также о продолжении обслуживания карт с истекшим сроком действия заявили в банке "Открытие". Эта возможность будет доступна держателям кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и "Мир", срок действия которых завершился в марте этого года.

На сегодняшний день такими картами можно расплатиться в наземных торгово-сервисных предприятиях (ТСП), в ближайшее время появится возможность совершать покупки в интернет-магазинах, а также полноценно использовать возможности карты в мобильном приложении и интернет-банке, отметили в банке "Открытие".

Ранее платежные системы рекомендовали российским банкам предоставить возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия, чтобы держателям не было необходимости посещать отделения банков на фоне пандемии коронавируса.