Русбренд попросила внести в перечень товаров первой необходимости моющие средства

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" обратилась в правительство России с просьбой внести в список непродовольственных товаров первой необходимости моющие и дезинфицирующие средства. Копия данного письма есть в распоряжении ТАСС.

"Учитывая изложенное, просим вас дополнить перечень отдельным пунктом "Дезинфицирующие, чистящие и моющие средства", объединяющим все вышеперечисленные позиции, с тем чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий по их выпуску и поставку таких средств в товаропроводящие сети, а также гражданам, коммерческим и некоммерческим организациям, а также государственным учреждениям Российской Федерации", - говорится в документе.

Как пояснили в Русбренд, 29 марта 2020 года правительством Российской Федерации опубликованы изменения в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В действующей версии перечня пункт "Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства" заменен пунктами "Мыло туалетное" и "Мыло хозяйственное". Таким образом, по мнению авторов письма, из перечня исключен ряд критически важных позиций, в том "числе средства дезинфекционные", "средства моющие", "средства моющие для туалетов и ванных комнат", "средства моющие прочие", "средства чистящие прочие".

Ассоциация также обращает внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзор рекомендуют для эффективной и достаточной гигиены и дезинфекции общественных и жилых помещений, обеспечивающей предотвращение распространения и профилактику вирусных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом, использовать хлорактивные, кислородактивные, катионные поверхностно-активные вещества и другие средства.

"Средства бытовой химии и дезинфекции на основе перечисленных рецептурных составов пользуются в настоящий момент повышенным спросом как у населения, так и у организаций коммерческого, некоммерческого и государственного секторов, что обусловливает работу предприятий по выпуску таких средств дезинфекции и бытовой химии на максимуме их производительности", - говорится в письме.

Как пояснил ТАСС исполнительный директор Русбренд Алексей Поповичев, обращение связано с необходимостью поддержания производства данной продукции. "В настоящее время во многих регионах введены строгие ограничительные меры, которые не распространяются на персонал компаний, обеспечивающих население товарами первой необходимости и продуктами питания, а также производства непрерывного цикла. Таким образом, если продукции нет в списке первой необходимости, в случае продолжения работы, компании, а также их работники могут попасть под санкции", - сказал он.

Ранее с просьбой внести табачную продукцию в перечень товаров первой необходимости обратились представители табачной отрасли.

Об ассоциации

Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" учреждена в 2002 году. Является крупнейшей российской ассоциацией производителей товаров широкого спроса, объединяет более 50 ведущих отечественных и международных компаний. В составе ассоциации представлены следующие отрасли: пищевая, табачная и алкогольная, косметические товары, средства бытовой химии, одежда и обувь, бытовая техника, фармацевтика и товары ухода за здоровьем, телекоммуникации.