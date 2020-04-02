Кипр продлил до 17 апреля запрет на полеты пассажирских авиарейсов

НИКОСИЯ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Кипра приняли решение продлить на очередные две недели запрет на полеты на остров пассажирских авиарейсов в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг в Twitter министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

"Оценивая ситуацию в Республике Кипр, а также учитывая трагическую ситуацию в других государствах Европы и во всем мире, мы продлеваем запрет на полеты еще на 14 дней", - сказано в твите главы министерства.

Указ о двухнедельном запрете на полеты пассажирских авиарейсов в международные аэропорты Ларнаки и Пафоса вступил в силу в 3 часа ночи 21 марта. Соответственно, в ночь с предстоящей пятницы на субботу его действие могло окончиться, но с учетом дополнительных 14 дней теперь он охватывает период уже до 17 апреля включительно.

Данный запрет не распространяется на грузовые авиарейсы, а также на гуманитарные полеты, имеющие цель репатриации чартерными авиарейсами киприотов, находящихся сейчас в других странах и желающих вернуться на родину. В первые дни после введения запрета греко-кипрские власти разрешали авиакомпаниям зарубежных стран направлять на остров самолеты без пассажиров, чтобы аналогичным образом забрать из аэропортов в Ларнаке и Пафосе своих сограждан. Содействием вывозу россиян на родину уже после введения Кипром запрета на полеты занимались "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

Минувшей ночью чартерным рейсом из аэропорта Эрджан в турецкой части Кипра были отправлены на родину 28 туристов из Германии, прибывших на север острова в составе одной группы и оказавшихся в карантине после выявления коронавируса у пожилой женщины. От нее заразились практически все остальные немецкие туристы, двое из них впоследствии скончались. Их тела данный авиарейс также забрал на борт.

Число инфицированных новым коронавирусом на Кипре накануне достигло почти четырех сотен. 320 носителей инфекции выявлено на греческом юге острова, включая 10 случаев на британской военной базе Акротири, и 77 - на турецком севере. 11 человек уже умерли: девять - на юге и два (вышеупомянутые немецкие туристы) - на севере.