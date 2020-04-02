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Опрос: малый бизнес поддерживает отмену обязательного получения юридического адреса

При этом у 82% опрошенных есть реально действующий физический офис

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более половины (62%) представителей микро- и малого бизнеса (ММБ) поддерживает отмену обязательного получения юридического адреса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) совместно с дочерней компанией Сбербанка "Деловая среда" в феврале - марте 2020 года.

"Большая часть представителей микро- и малого бизнеса (62%) положительно относятся к отмене обязательного получения юридического адреса", - говорится в исследовании, результаты которого приводит пресс-служба Сбербанка.

В качестве альтернативы для идентификации организаций более трети предлагают кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (38%) или открытый счет в банке (37%).

В то же время у большинства опрошенных (82%) есть реально действующий физический офис, у 73% юридический и фактический адреса совпадают. Каждый пятый (18%) представитель ММБ заявил, что работает дистанционно и не имеет физического офиса.

В целом, мнения по поводу необходимости юридического адреса как такового разделились: 52% считают, что он необходим, а 46% - что в нем нет практической необходимости.

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