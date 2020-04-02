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Пандемия коронавируса нового типа

"Победа" ожидает серьезного убытка по итогам первого квартала

Авиакомпания приостановила полеты с 1 апреля по 31 мая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" 10 апреля подведет финансовые итоги первого квартала 2020 года, ожидает "серьезного убытка". Об этом журналистам сообщил генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков. Авиакомпания приостановила полеты с 1 апреля по 31 мая.

По его словам, весь март на внутренних рейсах загрузка была рекордно низкой и составляла 55% (обычно в авиации рейс считается выгодным, если загрузка самолета пассажирами превысила 80%).

"В течение всего марта "Победа" была сосредоточена на вывозной программе. Это значит, что вопреки финансовой логике, мы гоняли пустые самолеты, чтобы вернуть в Россию максимально возможное количество наших клиентов, - сказал Калмыков. - На внутренних рейсах загрузка была рекордно низкой для нас, составляя 55-56%, хотя все рейсы проданы полностью. 10 апреля мы подведем итоги первого квартала, но уже понятно, что там будет серьезный убыток".

Он добавил, что 1 апреля компания окончательно завершила программу выполнения вывозных рейсов. Всего на международных направлениях выполнено 50 пустых перегонов самолета, один пустой перелет обходится компании "в среднем в 2,5 млн рублей", отметил Калмыков.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики пока выполняют только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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