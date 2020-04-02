Эксперты не исключают увеличения доли проблемных кредитов в России в 2020 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доля проблемных кредитов в России на фоне коронавируса может вырасти в 2020 году с 7,8% до 12-15%, а прибыльность банков может сократиться не менее чем в два раза по сравнению с уровнем 2019 года. Такие данные приводит международное рейтинговое агентство S&P Global Rating в сообщении.

"В рамках нашего базового сценария мы предполагаем, что крайне неблагоприятные экономические условия обусловят ухудшение способности компаний, предприятий МСБ и розничных заемщиков обслуживать и погашать долг. Мы считаем, что доля проблемных кредитов может достичь 12-15% в 2020 г. (в сравнении с 7,8% кредитов согласно отчетности восьми крупнейших банков по состоянию на середину 2019 г.). Еще 10-15% к концу года могут перейти в категорию реструктурированных в стрессовой ситуации, если экономические условия окажутся хуже, чем мы ожидаем в данный момент", - отмечается в сообщении.

При этом прибыльность банков может снизиться не менее чем на 50% в сравнении с уровнем 2019 года, считают аналитики агентства.

"Мы ожидаем, что в 2020 г. темпы выдачи новых кредитов замедлятся, а расходы банков на формирование резервов, скорее всего, увеличатся до 2,5-3,0% среднего объема их кредитных портфелей (или примерно на 1,4-1,7 млрд руб. по МСФО), в результате чего финансовые результаты некоторых банков будут близки к нулю", - добавили в S&P.

Негативное влияние на банковский сектор аналитики связывают с "сжатием" российской экономики на 0,8% в 2020 году, а также с падением цен на нефть и пандемией коронавирусной инфекции.