Оперштаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Руководство Дагестана создало оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Первое заседание штаба запланировано на 3 апреля, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Распоряжением главы Дагестана Владимира Васильева от 31 марта в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции образован оперативный штаб. Его руководителем назначен председатель правительства республики Артем Здунов. Первое заседание штаба состоится завтра", - говорится в сообщении.

Основной целью нового штаба является "обеспечение стабильного функционирования особо уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранение занятости, выработка мер господдержки субъектам предпринимательства". Деятельность штаба направлена на проведение "постоянного мониторинга социально-экономических показателей, ценовой ситуации на продовольственном рынке и [рынке] лекарственных средств, наличия в регионе запасов продовольствия".

"Первоочередные задачи штаба - сформировать и утвердить новый перечень системообразующих организаций, оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике, обеспечить мониторинг, выработку и реализацию конкретных мер по их поддержке, сформировать план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан с соответствующим финансированием из республиканского и федерального бюджетов", - уточняется в тексте.

В состав оперативного штаба также вошли представители регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, налоговой службы региона, регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Общественной палаты республики, финансовых структур, руководители ряда министерств и ведомств, председатели комитетов Народного собрания региона.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане по состоянию на 09:00 мск 2 апреля количество больных, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, выросло с 15 до 25. Всего за период мониторинга в регионе обследованы 1 тыс. 542 человека, предварительно коронавирус диагностирован у 35 человек. С начала периода мониторинга количество лиц, находившихся на изоляции, - 1 тыс. 363 человека, снято по истечении срока карантина - 463. В настоящее время на карантине находятся 900 человек.