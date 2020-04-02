{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания "Хевел" построила в Адыгее первую солнечную электростанцию

Поставлять электроэнергию в сеть станция начнет в мае

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" завершила строительство Адыгейской солнечной электростанции мощностью 4 МВт в республике. Об этом говорится в сообщении компании.

Расчетный объем годовой выработки электрической энергии составит 5,1 млрд кВтч. Поставлять электроэнергию в сеть станция начнет в мае.

"Работы по сооружению первого в регионе объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в марте текущего года. На данный момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнет в мае этого года", - говорится в сообщении.

В Адыгее ведется строительство еще одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Адыгее между "Хевел" и правительством региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объем инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей.

Группа компаний "Хевел" с 2014 года построила 611,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан - 264 МВт.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Более 70 тыс. клиентов обратились в ВТБ за последнюю неделю за реструктуризацией кредитов
По данным банка, 22 тыс. обращений связаны с вопросом отсрочки по ипотечным платежам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС