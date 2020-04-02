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Срок рассмотрения заявления на материнский капитал сократится до 10 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что услуга переводится в электронный формат
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, сокращающего сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до 10 рабочих дней. Об этом он сообщил, открывая заседание правительства.

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"Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат, - сказал премьер. - Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней".

Глава правительства отметил, что средства будут перечислять вдвое быстрее - за пять дней вместо 10. Материнский капитал можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Премьер-министр также пообещал внести изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Ежемесячная выплата с 1 января этого года составляет не менее половины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, напомнил Мишустин. В общей сложности на эти цели будет выделено более 136 млрд рублей, из них почти 105 млрд - средства федерального бюджета.

Мишустин также сообщил, что подписал постановление правительства, которое устанавливает временный порядок оформления больничных листов и выплаты пособий в период карантина, в том числе людям старше 65 лет, если они работают. Эти правила будут распространяться и на тех, кто соблюдает режим самоизоляции дома или на даче. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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