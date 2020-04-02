Мировые цены на продовольствие снизились в марте на фоне пандемии и падения цен на нефть

РИМ, 2 апреля. /ТАСС/. Мировые цены на продовольствие резко снизились в марте из-за сокращения спроса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике", - прокомментировал старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Как указывается в сообщении ФАО, наибольшее падение отмечается в индексе цен на сахар, которые снизились на 19,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин эксперты называют снижение спроса на потребление вне дома, что связано с карантинными мерами, введенными многими странами (закрытие баров и ресторанов), а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на уровень марта прошлого года, указывается в сообщении. Снижение международных цен на пшеницу стало результатом того, что эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных прогнозов на урожай в целом перевесил воздействие от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных Российской Федерацией. При этом международные цены на рис наоборот третий месяц подряд растут в связи с сообщениями о возможности введения Вьетнамом запрета на экспорт.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на саммите Группы двадцати на прошлой неделе призвал национальных лидеров "сделать все, чтобы ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, не препятствовали сельскохозяйственному производству и международной торговле, и избегать мер, тормозящих торговые потоки, обеспечивающие системы продовольственной безопасности".