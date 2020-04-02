Минэнерго не исключает снижения энергопотребления в апреле

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минэнерго считает, что потребление электроэнергии в апреле будет ниже привычных уровней. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Все очень существенно зависит от множества факторов - длительности нерабочих дней, температурного фактора. В связи с этим рано давать точные прогнозы на апрель и тем более на весь год. В целом мы ожидаем снижения", - сказал он.

Ранее со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК сообщалось, что выработка электроэнергии в России в марте снизилась на 2,69% в сравнении с мартом 2019 года, до 95,9 млрд кВт·ч. В первом квартале снижение составило 1,85%, до 293,7 млрд кВт·ч.

"В настоящее время совместно с субъектами отрасли Минэнерго прорабатывает стресс-сценарии и меры реагирования на снижение потребления", - добавил Грабчак.