{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэнерго не исключает снижения энергопотребления в апреле

Выработка электроэнергии в марте снизилась на 2,69%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минэнерго считает, что потребление электроэнергии в апреле будет ниже привычных уровней. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Все очень существенно зависит от множества факторов - длительности нерабочих дней, температурного фактора. В связи с этим рано давать точные прогнозы на апрель и тем более на весь год. В целом мы ожидаем снижения", - сказал он.

Ранее со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК сообщалось, что выработка электроэнергии в России в марте снизилась на 2,69% в сравнении с мартом 2019 года, до 95,9 млрд кВт·ч. В первом квартале снижение составило 1,85%, до 293,7 млрд кВт·ч.

"В настоящее время совместно с субъектами отрасли Минэнерго прорабатывает стресс-сценарии и меры реагирования на снижение потребления", - добавил Грабчак.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 70 тыс. клиентов обратились в ВТБ за последнюю неделю за реструктуризацией кредитов
По данным банка, 22 тыс. обращений связаны с вопросом отсрочки по ипотечным платежам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС