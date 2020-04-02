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Мишустин заявил, что России нужно прорабатывать стратегию в энергетике на будущее

По словам премьер-министра, мировой кризис в экономике рано или поздно завершится

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что мировой кризис в экономике рано или поздно завершится, и России нужно прорабатывать свою стратегию в энергетике на будущее.

"Глобальная экономика замедляется, и, соответственно, спрос на энергоносители падает, - констатировал он на заседании правительства РФ в четверг. - Но, как и все остальные, этот кризис, спровоцированный в том числе распространением коронавируса, завершится".

"Мы должны работать на будущее, правильно оценивать изменения, которые происходят в мировой энергетике, с учетом развития технологий, структуры производства, спроса, - добавил Мишустин. - Уже сейчас планировать свои действия на период восстановления глобальных рынков и выстраивать энергетическую политику государства". 

Он напомнил, что на рассмотрение кабмина вынесен проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года. "От того, как работает энергетическая отрасль, напрямую зависят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, - констатировал Мишустин. - Зависят цены на автозаправках и в магазинах, квартплата и стоимость проезда в городском транспорте и, конечно, состояние окружающей среды". "Топливно-энергетический комплекс должен вносить максимальный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, способствовать укреплению позиций России в мировой энергетике, - подчеркнул премьер. - Это особенно важно сейчас, в условиях высокой волатильности рынков нефти и газа".

По словам главы кабмина, стратегия будет выполняться в два этапа. На первом, рассчитанном до 2024 года включительно, она будет скоординирована с действующими государственными программами, а также - с национальными целями, национальными проектами и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. "Также мы продолжим развивать технологии добычи нефти, газа, угля, производство сжиженного природного газа, диверсифицировать экспорт энергоносителей, - добавил он. - И одновременно будем продолжать газификацию российских регионов". 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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