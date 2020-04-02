Москва и Подмосковье больше всех снизили энергопотребление на фоне коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Меры по борьбе с распространением коронавируса, принимаемые в России, привели к снижению энергопотребления в марте. Наибольшее снижение зафиксировано в непромышленных районах, в то время как спрос на электроэнергию в зонах с крупными промышленными предприятиями сохранился, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Так, почти на 9% снизилось энергопотребление в Москве и Московской области, на 6-7% в энергосистемах средней Волги, Северо-Западного федерального округа и центра, почти 3% снижение зафиксировано в энергосистемах Сибири, Урала и Востока.

"При этом по энергорайонам с крупными промышленными предприятиями существенного снижения потребления не зафиксировано. Спад потребления в непромышленных районах обусловлен снижением потребления электроэнергии торговыми центрами, предприятиями общественного питания, санаторно-курортными организациями, а также офисными и гостиничными зданиями", - сказал Грабчак.

Он также отметил, что в последнее время практически не изменились объемы потребления в энергосистеме юга.

По словам Грабчака, в результате выполнения рекомендаций по самоизоляции на 30 марта объем энергопотребления в Единой энергосистеме России был на 8% ниже "обычного" уровня потребления.

Ранее со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК сообщалось, что выработка электроэнергии в России в марте снизилась на 2,69% в сравнении с мартом 2019 года, до 95,9 млрд кВт ч. В первом квартале снижение составило 1,85%, до 293,7 млрд кВт ч.