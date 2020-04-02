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Песков: речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти нет

Представитель Кремля отметил, что контакты на международном уровне по этому вопросу ведутся, "это - непрекращающийся процесс"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Речи о вероятности новой сделки взамен прекратившим свое существование договоренностям ОПЕК+ пока никто не заводил. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Пока ни о каких конкретных сделках или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждается ли такая возможность для стабилизации на мировом рынке нефти.

Песков напомнил, что ситуация на энергетических рынках, в том числе рынке нефти, обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Этой ситуацией, отметил представитель Кремля, "никто не доволен". Он добавил, что контакты на международном уровне по этому вопросу ведутся, "это - непрекращающийся процесс".

Путин и министр энергетики Александр Новак ежедневно по телефону обсуждают вопросы, связанные с ситуацией на рынке нефти, как на международном, так и на внутреннем. Как сообщил Песков, это рутинная работа. "Если я не ошибаюсь, то в последние дни встречи не было. Но Новак находится с Путиным в ежедневном контакте по телефону, поэтому это обычное такое рутинное рабочее общение", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что среди обсуждаемых тем ситуация на мировых рынках нефти, а также нефтяной сектор в России. "Вы знаете, что президент всегда строго спрашивает в плане поддержания цен на топливо, в том числе и цен на топливо в рамках посевной компании, цен на бензин на бензоколонках. Это все регулярно обсуждается между президентом и министром", - заключил Песков.

Президент РФ на совещании с членами правительства 1 апреля отметил, что экономика России оказалась в непростом положении из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала снижение деловой активности, а также из-за резкого снижения мировых цен на нефть. Он добавил, что власти РФ обсуждают эту ситуацию на международном уровне с партнерами в ОПЕК, напомнив и о недавнем разговоре с Трампом, в котором также затрагивалась проблема мировых цен на нефть.

Путин подчеркнул необходимость "вместе с основными производителями и потребителями выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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