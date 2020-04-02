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Песков: Минск не сможет закупить у Москвы нефть по $4 за баррель без рыночного предложения

Ранее Белоруссия сообщила о планах купить в России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Белоруссия не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского премьера Сергея Румаса.

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"Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура", - сказал представитель Кремля.

2 апреля премьер-министр Белоруссии заявил, что республика планирует купить в РФ в апреле 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель. Румас предположил, что концерн "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель в течение дня 2 апреля.

Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали сырье беспошлинно. Размер премии оговаривался индивидуально для каждой компании, но максимально она достигала $12 на тонну к экспортному нетбэку (цена нефти в балтийских портах без учета транспортных расходов). Поставки сырья на белорусские НПЗ не прекращала только группа компаний "Сафмар". Белоруссия также продолжает покупку нефти у трейдеров, поставляя ее через порт Клайпеды, а также осуществляет поставки азербайджанской нефти через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса - Броды.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРумас, Сергей Николаевич
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