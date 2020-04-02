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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

Стоимость уменьшилась до $10,54 за баррель
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© Алексей Андронов/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе продолжила снижаться и 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - $10,54 за баррель. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media.

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Скидка на Urals осталась прежней - $4,75 на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года, отмечает агентство.

По данным Argus, фьючерсы на Brent на бирже ICE начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре могут договориться о мерах по регулированию рынка.

Ценовые формулы на российскую нефть марки Urals на внутреннем рынке продолжают оставаться в отрицательной зоне, говорится в отчете. Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превышают среднюю стоимость нефти Urals.

2 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 11,6% - до $27,62 за баррель. При этом в пике роста стоимость нефти этого сорта достигала $27,88 за баррель. Стоимость марки WTI возросла на 10% - до $22,32 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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