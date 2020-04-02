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ЕС выделит €100 млрд для сохранения занятости в условиях карантина

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Евросоюз выделит €100 млрд евро в рамках программы краткосрочного сохранения занятости населения в условиях всеобщего карантина под названием SURE (может быть переведено с английского как "надежный"). Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С помощью нового инструмента солидарности под названием SURE мы мобилизуем €100 млрд, чтобы сохранить людей на рабочих местах, а также помочь бизнесу. Благодаря этому мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и обеспечения средств к существованию. Это и есть европейская солидарность", - сказала она.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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