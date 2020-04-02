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Глава Минсельхоза попросил банки не повышать процентные ставки по кредитам аграриев

Дмитрий Патрушев призвал банки обеспечить бесперебойный режим кредитования предприятий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил банки не ухудшать условия кредитования, в том числе не повышать процентные ставки по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и бесперебойного снабжения населения продуктами питания в условиях масштабного распространения новой коронавирусной инфекции министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев направил в ключевые российские кредитные организации обращение с просьбой не ухудшать условия кредитования, в том числе не повышать процентные ставки по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса", - отмечается в сообщении.

Также министр призвал банки обеспечить бесперебойный режим кредитования предприятий АПК и при необходимости оперативно рассматривать вопросы реструктуризации и пролонгации кредитов.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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