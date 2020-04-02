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Религиозные организации могут платить за газ по ценам для населения

Проект постановления был подготовлен Министерством энергетики

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Религиозные организации могут быть отнесены к категории потребителей газа "население", что снизит для них стоимость топлива. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Проектом постановления предлагается дополнить понятие "население" для целей Основных положений религиозными организациями, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний", - говорится в пояснительной записке.

Согласно материалам "Газпрома", оптовая цена газа, реализуемого для населения, меньше цены газа, реализуемого для потребителей (кроме населения), примерно на 20-25%.

Проект постановления был подготовлен Министерством энергетики РФ в связи с поручением правительства от 12 февраля 2020 на основании обращения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

"Принятие постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе.

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Россия
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