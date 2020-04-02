Сбербанк сообщил, что ставка по зарплатным кредитам через полгода повысится до 4%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сбербанк объявил финальные параметры кредитов под 0% на зарплату сотрудников предприятий пострадавших от пандемии отраслей. Согласно этим параметрам, по истечении шести месяцев ставка повысится до 4% годовых, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Сегодня мы обсудили финальные параметры кредитов под 0% на зарплату сотрудников предприятий пострадавших отраслей. В Сбербанке такой кредит могут получить так называемые зарплатные клиенты - компании, чьи сотрудники получают у нас заработную плату. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период шести месяцев. По истечении полугода ставка повышается до 4% годовых", - сказал он.

Попов уточнил, что такие кредиты являются целевыми, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи - например, оплата страховых взносов, - а размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ.

По словам замглавы правления банка, кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. При этом Сбербанк проконтролирует, чтобы средства зачислялись на счета сотрудников предприятия.

Среди предприятий утвержденных отраслей, которым будет оказана помощь, - предприятия туристического и гостиничного бизнеса, предлагающие услуги в сфере организации досуговых и спортивных мероприятий, а также предоставляющие услуги общественного питания, бытовые услуги населению, занимающиеся дополнительным образованием и организацией конференций и выставок, а также компании в сфере авиа- и автоперевозок, аэропортовой деятельности.