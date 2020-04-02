Путин пока не начал переговоры с Саудовской Аравией по нефти

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не проводил и не планирует в ближайшие два дня проводить контакты с Саудовской Аравией по ситуации с добычей нефти, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя предположение президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время придут к соглашению по добыче нефти, представитель Кремля сообщил, что консультации между Москвой и Эр-Риядом "пока не начались".

По словам Пескова, руководство РФ "регулярно осуществляет контакты с разными государствами, президент регулярно осуществляет телефонные разговоры с зарубежными коллегами, Министерство энергетики находится в контакте со странами-партнерами". "Поэтому это - непрекращающийся процесс", - заметил пресс-секретарь российского лидера, но отказался называть собеседников главы государства.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, планируются ли на президентском уровне контакты с Саудовской Аравии в четверг-пятницу: "Нет, не планируются".

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на нефть в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Ранее в четверг Трамп на брифинге в Белом доме выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по ситуации на нефтяном рынке.