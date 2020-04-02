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Лукашенко заявил, что Минск сам определит, у каких российских компаний закупать нефть

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна сама, без оглядки на РФ, определит, у каких российских компаний будет закупать нефть. Такую позицию он изложил в четверг в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии, фрагменты которого опубликовала газета "СБ Беларусь сегодня".

"Мы тут определять будем. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет... Кого там, в Минэкономики России, определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?" - задался вопросом Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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