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Пандемия коронавируса нового типа

Спрос на имбирь в сети "Утконос" за последнюю неделю вырос на 80%

Директор по маркетингу и клиентскому сервису онлайн-гипермаркета Михаил Морозов также сообщил о росте спроса на куркуму

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спрос на имбирь в Москве и Московской области вырос на 80% на фоне стремления покупателей защититься от коронавируса и укрепить иммунитет. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и клиентскому сервису онлайн-гипермаркета "Утконос" Михаил Морозов.

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"На фоне эпидемиологической ситуации покупатели не только закупались впрок и покупали товары с длительным сроком хранения (крупы, консервы), но и продемонстрировали спрос на продукты для поддержания иммунитета, а особенно имбирь и продукты из имбиря. Мы видим, что за последние семь дней (25-31 марта) спрос на имбирь вырос на 80% относительно периода 18-24 марта, а количество имбиря в одном заказе выросло на 40%, также был рост [продаж] сушеного имбиря в виде порошка на 260%, на 290% увеличился спрос на лакомства из имбиря", - отметил он.

Также вырос спрос на куркуму - относительно периода 18-24 марта рост составил 200%.

Спрос на чеснок в период 25-31 марта вырос незначительно относительно периода 18-24 марта - на 20%, на лимон - на 50%.

Ранее о росте спроса на имбирь на фоне коронавируса в России сообщали ретейлеры "Магнит" и X5 Retail Group.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавируса.

Онлайн-гипермаркет "Утконос" обеспечивает доставку продуктов и сопутствующими товарами по Москве и ряду районов Московской области. "Утконос" с оборотом 10,2 млрд рублей по итогам 2019 года является лидером онлайн-рынка продуктов питания.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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