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Лукашенко считает, что газ из России для Белоруссии должен стоить $40-45 за 1 тыс. куб. м

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около 40-45 долларов за 1 тысячу кубометров. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телерадиокомпании "Мир", фрагменты которого опубликовала газета "СБ Беларусь сегодня".

"Смотрим сейчас - цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще 3 тысячи км качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: "147 плати", - отметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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