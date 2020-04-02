В МИД рассказали, кто оплатил медицинский груз для США

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с распространением коронавирусной инфекции ведется на основании договоренностей лидеров, достигнутой в ходе их телефонного разговора 30 марта. "В развитие этих договоренностей груз медицинского оборудования был доставлен в США самолетом военно-транспортной авиации Министерства обороны России. Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина - американской стороной самостоятельно", - указала Захарова.

Москва и Вашингтон должны предпринимать совместные усилия в деле борьбы с пандемией коронавируса, добавила она. "Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нем было сказано, что "обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас". Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!" - подчеркнула дипломат.