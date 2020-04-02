Турчак предложил освободить россиян от пени при неоплате услуг ЖКХ и "поверочного рабства"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил в правительство РФ предложения по поддержке жителей многоквартирных домов в условиях пандемии коронавируса, среди них - освобождение от начисления пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг и от "поверочного рабства", под которым понимается обязанность следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды. Об этом он сообщил на пленарном заседании палаты в четверг.

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"Совместно с министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Во-первых, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Во-вторых, компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае их неполной оплаты. В-третьих, мы предлагаем приостановить начисления пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт, платы за жилое помещение", - сказал Турчак.

"Также считаем, что население должно быть освобождено от обязательств по поверке счетчиков", - добавил Турчак, уточнив, что направил эти предложения в правительство РФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала данные инициативы. По словам Турчака, реализация предложений поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, так как исключит необходимость для граждан посещать офисы поставщиков коммунальных услуг и региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.