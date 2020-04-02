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СФ попросит кабмин включить медоборудование в дополнительный перечень по импортозамещению

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Медицинское оборудование, материалы для производства спецодежды должны быть включены в дополнительный перечень по импортозамещению, соответствующее предложение Совфед направит в правительство РФ, сообщила на заседании в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что борьба с коронавирусом нас очень многому научит. У нас есть программа импортозамещения, эффективная, хорошая, но она касается в основном продукции высоких технологий. А вот столкнулись с бедой - оказывается, мы сами не производим материалы для защитных костюмов, для специальных масок, мы должны это закупать за валюту за рубежом. Что это такое?" - сказала Матвиенко.

"Надо переориентироваться быстро и сделать дополнительный перечень импортозамещения, внеся туда медицинское оборудование, материалы для производства медицинского оборудования, спецодежды". Она поручила комитетам Совфеда по социальной и экономической политике оперативно обратиться в правительство и "донести тревоги" сенаторов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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