СФ попросит кабмин включить медоборудование в дополнительный перечень по импортозамещению

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Медицинское оборудование, материалы для производства спецодежды должны быть включены в дополнительный перечень по импортозамещению, соответствующее предложение Совфед направит в правительство РФ, сообщила на заседании в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что борьба с коронавирусом нас очень многому научит. У нас есть программа импортозамещения, эффективная, хорошая, но она касается в основном продукции высоких технологий. А вот столкнулись с бедой - оказывается, мы сами не производим материалы для защитных костюмов, для специальных масок, мы должны это закупать за валюту за рубежом. Что это такое?" - сказала Матвиенко.

"Надо переориентироваться быстро и сделать дополнительный перечень импортозамещения, внеся туда медицинское оборудование, материалы для производства медицинского оборудования, спецодежды". Она поручила комитетам Совфеда по социальной и экономической политике оперативно обратиться в правительство и "донести тревоги" сенаторов.