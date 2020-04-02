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Володин: решение о переносе отчета Мишустина в Госдуме будет принято на следующей неделе

Ранее советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что совещания в преддверии отчета пройдут в дистанционном режиме

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Думы примет решение о переносе намеченного на 15 апреля отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам совещаний депутатов с кабмином на следующей неделе. Об этом со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщила в четверг пресс-служба нижней палаты парламента.

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"Решение о переносе отчета правительства, которое намечено на 15 апреля, будет принято по итогам совещаний Госдумы с правительством на следующей неделе", - приводит пресс-служба слова Володина. В этих совещаниях примут участие сам Володин, вице-спикеры нижней палаты, главы фракций и председатели думских комитетов. "После серии совещаний состоится Совет Госдумы, на котором будет принято окончательное решение", - пояснил Володин.

Как сообщила ранее советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова, совещания думских фракций с Мишустиным в преддверии отчета пройдут в дистанционном режиме. "В настоящее время аппарат Государственной думы обеспечивает возможность проведения совещаний в формате видеоконференций", - прокомментировали это заявление в пресс-службе палаты.

Отчет премьер-министра о работе кабмина за 2019 год планировался на 15 апреля. В среду стало известно, что Совет Думы намерен обсудить целесообразность проведения пленарных заседаний нижней палаты в этот день, а также 14 и 16 апреля с учетом эпидемической обстановки.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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