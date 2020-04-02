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Пандемия коронавируса нового типа

Крым ожидает снижения турпотока из-за коронавируса в апреле-мае почти на 1 млн человек

Отток туристов по большей части завершится до 6 апреля, прогнозирует крымское Минтуризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма прогнозируют сокращение турпотока на полуостров в апреле-мае на 900-950 тыс. человек после введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце марта поручил приостановить в стране размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания на период с 28 марта по 1 июня 2020 года. Указом главы Крыма о введении в регионе режима повышенной готовности до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях, а со 2 апреля ограничен въезд по Крымскому мосту для всех, кроме жителей региона и граждан РФ, имеющих собственность на полуострове.

"За апрель-май Крым по самым скромным подсчетам недополучит ориентировочно 900-950 тыс. туристов. Но лучше сейчас мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и туротрасль, применим реальные меры поддержки и постараемся не потерять высокий сезон", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По прогнозам крымского Минтуризма, отток туристов уже происходит и по большей части завершится до 6 апреля. "Небольшое количество отдыхающих может остаться до завершения лечения в санаториях, но общий процент загрузки по предоставляемым данным не превысит 3-5 %", - говорится в сообщении.

Для пока остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции. "Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры", - сказал Волченко, его слова также приводятся в сообщении. Владельцев апартаментов и арендодателей также предупредили о запрете на прием туристов, отмечается в сообщении.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 3 016 человек, из них на самоизоляции - 2 935 человек, в стационарах - 68 человек, в обсерваторах - 13 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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