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Российские банки начали повышать процентные ставки по рублевым вкладам

В конце марта ставки по вкладам в рублях на 0,5 п.п. повысил Тинькофф банк
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские банки в конце марта - начале апреля 2020 года начали повышать процентные ставки по рублевым вкладам. Повышение составило в среднем 0,1-0,5 процентных пункта (п.п.), по некоторым акционным вкладам ставки выросли на 1,3 п.п. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

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Так, в конце марта ставки по вкладам в рублях на 0,5 п.п. повысил Тинькофф банк, максимальная ставка для клиентов составила 6% годовых. Ставки повысили Совкомбанк - на 0,1-0,5 п.п.; Газпромбанк - на 0,4-0,5 п.п.; банк "Открытие" - на 0,47 п.п.

Как отмечает член правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и руководитель розничного блока Виктор Курнаков, нервозность рынка по поводу ставок вызвана во многом воспоминаниями о конце 2014 года, когда регулятор резко поднял базовую ставку. Однако высокая изолированность внутреннего рынка РФ по сравнению с 2014 годом позволяет до определенной степени игнорировать девальвационный эффект, считает банкир.

"По долларам США в целом наблюдается общая тенденция по снижению ставок до минимальных 0,01 - 0,2% по срочным вкладам либо отказ от приема вовсе. По рублям - общая тенденция направлена в сторону повышения ставок, при этом повышение незначительное и далеко не все банки решили повысить ставки, большая часть рынка отслеживает ситуацию и примет решение не ранее следующей недели", - сообщил ТАСС Курнаков и добавил, что АТБ повысил ставки по рублевым вкладам в рамках общей стратегии управления ликвидностью.

Помимо этого, Альфа-Банк со 2 апреля улучшил условия по накопительному счету в рублях. Ставка за первые два месяца хранения средств на счете увеличится до 6% годовых при выполнении условий получения максимальной надбавки за расходные операции по дебетовым картам.

Ранее банк ВТБ начал предлагать клиентам повышенную ставку при открытии онлайн-вклада, продлив сезонную промо-акцию "Время роста" до 31 мая. Максимальная ставка по вкладу составляет 6,5% годовых с учетом капитализации процентов и при подключении опции "Сбережения".

Процентные ставки повышаются не только для вкладов физлиц, но и для депозитов компаний. Банк "Зенит" с 3 апреля 2020 года запускает новый депозит для бизнеса "Сохраняй в "Зените". До 30 июня компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут разметить в банке средства по ставке, увеличенной на 0,25 п.п.

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