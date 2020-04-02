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Матвиенко сообщила, что медицинские маски разрешат производить без лицензии

Спикер Совета Федерации поручила сенаторам обсудить с губернаторами возможности производства в регионах
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские власти приняли решение о необязательности получения лицензии для производства медицинских масок, достаточно будет просто направить запрос, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно [получать] лицензию, а просто [направить] запрос, получаете разрешение на производство масок", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

Она поручила сенаторам в связи с этим решением обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями. 

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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