{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Промпредприятия Москвы полностью обеспечивают материалами строительство больницы в ТиНАО

Многие компании перешли на усиленный режим работы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Промышленные предприятия Москвы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить необходимыми материалами строящийся инфекционный медицинский центр в Новой Москве, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Такой важный объект требует надежных поставщиков строительных материалов и медицинского оборудования. Несмотря на сжатые сроки, предприятия Москвы активно подключились к решению поставленных задач. Чтобы исполнить взятые на себя обязательства, многие перешли на усиленный режим работы", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Так, например, московский завод ГК "Москабельмет" поставил на стройку около 26,3 км кабельной продукции. Помимо участия в строительстве больницы, "Москабельмет" продолжает выполнять заказы для других стратегически важных объектов. Завод металлоконструкций "МКЗ", резидент технопарка "КРОСТ", разработал новый вид изделий специально для корпусов больницы в ТиНАО. Чтобы поставить продукцию вовремя, компания расширила производство в два раза, закупила дополнительное оборудование и привлекла персонал из других подразделений, уточняет пресс-служба.

Кроме того, группа "Полипластик" за 10 дней скомплектовала и доставила на объект почти 12 км своих труб для прокладки газопровода и почти 6 км труб для водоснабжения. Для обеспечения больницы питьевой водой будет построен современный водозаборный узел общей производительностью 1250 куб. м в сутки.

"Организованы прямые поставки стройматериалов, конструкций, изделий, инженерной техники из разных регионов России. Всего на объект привезут порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели. Прежде всего, будут поставлены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - отмечается в сообщении.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта, она станет дублером стационара в Коммунарке и продолжит работать и после нормализации эпидемиологической ситуации. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Число случаев заражения в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2 тыс. 475 случаев. В Московской области всего зафиксировано 177 случаев инфицирования, 17 пациентов выписаны после выздоровления.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СП Mail.ru Group и Сбербанка получит 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС