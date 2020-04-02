Промпредприятия Москвы полностью обеспечивают материалами строительство больницы в ТиНАО

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Промышленные предприятия Москвы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить необходимыми материалами строящийся инфекционный медицинский центр в Новой Москве, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Такой важный объект требует надежных поставщиков строительных материалов и медицинского оборудования. Несмотря на сжатые сроки, предприятия Москвы активно подключились к решению поставленных задач. Чтобы исполнить взятые на себя обязательства, многие перешли на усиленный режим работы", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Так, например, московский завод ГК "Москабельмет" поставил на стройку около 26,3 км кабельной продукции. Помимо участия в строительстве больницы, "Москабельмет" продолжает выполнять заказы для других стратегически важных объектов. Завод металлоконструкций "МКЗ", резидент технопарка "КРОСТ", разработал новый вид изделий специально для корпусов больницы в ТиНАО. Чтобы поставить продукцию вовремя, компания расширила производство в два раза, закупила дополнительное оборудование и привлекла персонал из других подразделений, уточняет пресс-служба.

Кроме того, группа "Полипластик" за 10 дней скомплектовала и доставила на объект почти 12 км своих труб для прокладки газопровода и почти 6 км труб для водоснабжения. Для обеспечения больницы питьевой водой будет построен современный водозаборный узел общей производительностью 1250 куб. м в сутки.

"Организованы прямые поставки стройматериалов, конструкций, изделий, инженерной техники из разных регионов России. Всего на объект привезут порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели. Прежде всего, будут поставлены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - отмечается в сообщении.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта, она станет дублером стационара в Коммунарке и продолжит работать и после нормализации эпидемиологической ситуации. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Число случаев заражения в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2 тыс. 475 случаев. В Московской области всего зафиксировано 177 случаев инфицирования, 17 пациентов выписаны после выздоровления.