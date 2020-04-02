РФПИ работает над поставками в РФ препаратов для борьбы с коронавирусом из других стран

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над поставками в РФ препаратов и оборудования для борьбы с коронавирусом из других стран, уже получил первые поставки из Китая и Японии, говорится в заявлении фонда.

"РФПИ оплатил половину стоимости груза медицинского оборудования для госпиталей, больниц и лабораторий Нью-Йорка. Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости. Фонд наряду с государственными органами и другими организациями активно работает над поставками в Россию препаратов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом, из Китая, Японии, США, ОАЭ и других стран. РФПИ уже получил первые поставки из Китая и Японии и направил их в российские лаборатории, клиники и больницы", - говорится в заявлении фонда.

В фонде подчеркнули, что РФПИ осуществляет борьбу с коронавирусом на международном уровне, используя свою сеть международных партнерств в 18 странах мира, в том числе и в США. "Именно благодаря своим международным партнерам РФПИ сейчас активно инвестирует в производство тестовых систем, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом, в том числе с партнерами из США. Сегодня такой диалог критически важен для борьбы с коронавирусом на глобальном уровне", - отмечается в сообщении РФПИ.