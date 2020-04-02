В Северной Осетии в приток Терека выпустили более 30 тыс. мальков форели

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 30 тыс. мальков форели выпустили в реку Ардон Северной Осетии, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В реку Ардон было выпущено 30 тыс. мальков форели, выращенных Ардонским лососевым рыбоводным заводом. Такой выпуск стал традиционным, его цель - пополнить рыбные ресурсы водного бассейна Каспия", - говорится в сообщении.

Всего за сезон будет выпущено в притоки Терека на территории Северной Осетии более 250 тысю мальков каспийского лосося.

Производство товарной рыбы, в частности, осетровых и форели планируют в Северной Осетии увеличить в ближайшие пять лет с 1 тыс. до 30 тыс. т за счет программы импортозамещения.

Эксперты считают условия для выращивания рыбы, в частности, форели и осетровых, в Северной Осетии уникальными, поскольку в республике много источников чистой, не замерзающей зимой родниковой воды. И если в 2017 году в республике вырастили всего 340 т рыбы, то к концу 2018 года благодаря активности предпринимателей удалось увеличить ее производство до 978 т.

Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1 867,44 га, из которых 1 278,6 га используют для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га - для разведения лососевых и осетровых пород. По прогнозам республиканского Минсельхоза, благодаря грантовой поддержке в республике начнут разводить рыбу на 100 га водного пространства.