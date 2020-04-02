Доля "умных" счетчиков электроэнергии в России достигнет 30% к 2024 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доля интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в России вырастет до 30% к 2024 году и до 100% к 2035 году. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе заседания правительства России.

"В стратегии предусматривается внедрение цифровых технологий в государственное управление и контрольно-надзорную деятельность в отраслях ТЭК, создание интеллектуальных систем учета электрической энергии, доведение доли интеллектуальных приборов учета электроэнергии к 2024 году до 30% и до 100% к 2035 году", - сказал Новак, представляя энергетическую стратегию России до 2035 года.

Он отметил, что документ также предусматривает внедрение интеллектуальных систем управления электрическими сетями к 2024 году в 70 регионах. "К 2035 году будут все регионы Российской Федерации переведены", - уточнил министр.

Также предусматривается реализация национальной технологической инициативы - переход на 100% оперативно-диспетчерское управление в виде интеллектуального дистанционного управления режимами работы, отметил глава Минэнерго.

В июле 2020 года вступает в силу закон об интеллектуальных счетчиках электроэнергии, согласно которому все приборы учета будут поэтапно заменены на так называемые умные, способные удаленно собирать информацию об объемах потребления электроэнергии, обрабатывать их, позволять дистанционно отключать подачу электроэнергии и другое.

Обязанности в установке "умных" счетчиков для ресурсоснабжающих и сетевых организаций, которые с 1 июля 2020 года становятся ответственными за установку и обслуживание счетчиков, наступят с 1 января 2022 года. Но некоторые компании могут начать работу по замене приборов учета и раньше.