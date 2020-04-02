Разработанные в Красноярске морсы из дикоросов получили декларацию соответствия ЕАЭС

КРАСНОЯРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Морсы, созданные в Красноярске на основе дикоросов из сибирской тайги, в том числе растущих в северных районах, получили декларацию соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил в четверг ТАСС руководитель Красноярского инновационного центра Евгений Пащенко.

Красноярскими специалистами были разработаны несколько вариантов напитков, каждый предназначен для определенного времени года. Все они созданы на основе таежных дикоросов.

"Получили декларацию соответствия ЕАЭС, что открывает возможность для изготовления и экспорта напитков", - сказал он, уточнив, что морсы из таежных растений богаты витаминами и должны повышать иммунитет.

Он отметил, что один из напитков - энергетический - должен был быть представлен на Красноярском экономическом форуме, однако форум был перенесен из-за коронавируса. "Экспорт в Китай будет с нового сезона. Август-сентябрь", - добавил Пащенко.

Символом линейки морсов должен стать белый медведь. В июне 2019 года Пащенко сообщал ТАСС, что в Китае планируется зарегистрировать единый бренд "Белый медведь", под которым в эту страну из Красноярска будет экспортироваться продукция из отрасли биотехнологий - хвойные, кедровые масла, биологически активные добавки, дикоросы.

Пащенко отметил, что при поддержке отрасли региональными властями Красноярский край может стать крупнейшим в России производителем полезных органических продуктов.