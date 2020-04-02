Россия получила партию гуманитарной помощи из Китая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия получила 26 тонн гуманитарной помощи из Китая, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Груз общим весом 26 тонн включает в себя медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова" Минздрава России", - говорится в сообщении.

Доставку и распределение организовал Минпромторг, груз гуманитарной помощи доставили ВКС России в рамках реализации национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю, направив 9 февраля в китайский город Ухань гуманитарный груз общим весом более 23 тонны. В состав груза входили медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая.

"Выступая на экстренном саммите "Большой двадцатки", посвященном вопросам противодействия распространению коронавируса, президент России Владимир Путин подчеркнул, что мы не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя". И, действительно, Россия оказывает помощь странам, в настоящее время наиболее страдающим от распространения коронавируса", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.