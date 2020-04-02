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"Одноклассники" и "ВКонтакте" запустили акцию для поддержки предпринимателей

Соцсети до 30 июня будут удваивать бюджеты, которые малый и средний бизнес тратят на продвижение

"Одноклассники" и "ВКонтакте" начали удваивать бюджеты, которые малый и средний бизнес тратят на продвижение в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

"Одноклассники" и "ВКонтакте" запускают акцию для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня они будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформах", - говорится в сообщении. Также соцсети запускают страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации.

"ВКонтакте" будет удваивать бюджет на рекламные кампании, запущенные из мобильного приложения. Ресторанам и кафе, которым пришлось перейти только на доставку из-за пандемии коронавируса, будет начислено еще 3000 рублей на рекламу. "Мы верим, что эта мера поможет ускорить привлечение новых клиентов и заказов и сократить кассовый разрыв", - отметила руководитель отдела SMB "ВКонтакте" Дарья Костюк.

"Одноклассники" удвоят сумму, которую пользователь внесет на счет рекламного кабинета. В кабинете можно продвигать публикации как от личного профиля, так и от группы в соцсети. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод по инструкции на портале ОК.Бизнес, затем перейти в рекламный кабинет и пополнить баланс. Также "Одноклассники" запустят вебинары, которые будут проходить в прямом эфире каждый понедельник, среду и пятницу.

Ранее Mail.ru Group объявила о том, что выделит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за распространения коронавируса.

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