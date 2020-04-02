СФ одобрил закон о трехлетней многократной рабочей визе для иностранцев - резидентов ТОР

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании в четверг закон, упрощающий порядок получения и увеличивающий до трех лет срок действия многократной рабочей визы для иностранных граждан, которые выступают резидентами территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток (СПВ).

Многократная деловая виза будет выдаваться на срок до трех лет иностранным гражданам, представителям и работникам зарубежных компаний, заключивших трудовой договор с резидентом ТОР на Дальнем Востоке или СПВ с целью реализации инвестиционного проекта. Такую же визу смогут получить и члены их семей. В настоящее время максимально возможный срок выдачи такой визы составляет один год.

Для ведения переговоров о заключении инвестиционного соглашения виза будет выдаваться иностранному гражданину сроком до одного года.

Закон сокращает до пяти дней срок рассмотрения диппредставительством РФ документов на получение виз указанной категории иностранцев.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, принятие закона будет способствовать привлечению на территорию Дальневосточного федерального округа новых инвесторов и улучшению инвестиционного климата в регионе.