Карантин бьет по личному бюджету. Что делать, чтобы сохранить доход

COVID-19 нанес тяжелый удар по отечественной экономике вслед за мировой: производства простаивают, малый и средний бизнес ищет способы продолжать работать, российские регионы вводят режим обязательной самоизоляции, а оказавшихся взаперти людей тревожит, как в такой ситуации не потерять работу, а еще платить кредиты, налоги и аренду.
И даже когда ситуация с новым коронавирусом сойдет на нет, вопросы о сохранении дохода во время болезни или кризиса могут возникнуть снова. Отвечаем на некоторые из них.
Кто и как может получить больничный лист?
По закону больничный выдается в случаях:
- карантина;
- болезни или травмы, в том числе если они стали результатом аборта или экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
- болезни члена семьи, за которым нужен уход;
- если вы долечиваетесь в санатории;
- протезирования;
- беременности и предстоящих родов.
В конце минувшего марта в России утвердили новый порядок выдачи больничных: все, кто обязан соблюдать карантин, могут подать заявление на сайте Фонда социального страхования (ФСС). К ним относятся две категории граждан: те, кто вернулись из стран, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом, и те, кто живет вместе с ними. Узнать подробнее о том, как оформить больничный через интернет, можно на портале "Госуслуги".
Итак, мне выдали больничный лист и отправили на домашний карантин. Как это скажется на зарплате?
При карантине, как и при других видах больничного, россиянам положено пособие по нетрудоспособности. Его размер зависит от среднего заработка и страхового стажа. Обычно это так:
- если стаж менее пяти лет, то заплатят 60% от среднего заработка;
- если от пяти до восьми лет — 80%;
- если больше восьми лет — 100%.
При этом страховой стаж учитывает все периоды официальной занятости и рассчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам и информации о начисленной зарплате из Пенсионного фонда России (ПФР). Так что даже если у вас был перерыв, например пять лет, суммируется весь опыт, указанный в трудовой.
А чтобы рассчитать средний заработок, считают все выплаты (оклад, премия, бонус и т.д.) за последние два года, на которые уплачивались страховые взносы в ПФР. Даже если вы сменили за это время несколько работодателей.
Бывают ситуации, когда у работника не было официального дохода за предыдущие два года или средний заработок получился ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда пособие рассчитывается из МРОТ, который в 2020 году равен 12 130 рублям. Еще можно поменять годы для расчета больничного и выбрать ближайшие, когда была зарплата. Только это правило работает для тех, кто находился в декрете и отпуске по уходу за ребенком.
Но стаж больше восьми лет и стабильная зарплата еще не означают, что пособие будет ей равно. Ведь при расчете больничного действуют лимиты на доходы: за 2018 год учитывается 815 тыс. рублей, а за 2019 год — 865 тыс. рублей.
Складываем цифры и делим на 730 (количество дней за два года), получаем 2301,4 рубля. Это предельный дневной заработок для расчета больничного листа в 2020 году. И значит, "граница потерь" при болезни — это зарплата около 70 тыс. рублей в месяц. А вот если она выше, а стаж небольшой, то больничный заметно бьет по бюджету. Так что многие россияне и не любят официально оформлять больничный лист, предпочитая либо работать из дома, либо "мужественно" переносить болезнь в офисе. Чего делать, конечно, не стоит!
Чтобы помочь им, с апреля больничный начнут рассчитывать в размере не менее одного МРОТ в месяц. Такой порядок будет действовать до конца года и коснется в основном работников с невысокими зарплатами или маленьким стажем. Это примерно 2,3 млн человек, подсчитали в Минтруде.
А если я продолжу работать из дома, то можно получить и зарплату, и выплаты по больничному? Раз уж он все равно есть.
Нет, так сделать не получится.
Пособие по временной нетрудоспособности, как очевидно из названия, нужно, чтобы компенсировать тот заработок, который человек теряет, когда болеет. Так что если вы все-таки будете работать и тем более оформите это официально, то получить две выплаты за один период не выйдет. Об этом же свидетельствует и судебная практика.
Боюсь, могут ли меня уволить, пока я сижу в карантине?
Если вы оформлены по трудовому договору и работаете в штате компании, то по закону работодатель не может уволить сотрудника, пока тот находится на больничном или в отпуске. Исключение — если фирма в принципе прекращает существование.
Если вы уже работаете на удаленке и в том или ином виде обговорили с работодателем этот формат работы, то увольнение регламентируется обычными нормами трудового законодательства.
Если вы фрилансер, работаете по договору гражданско-правового характера (ГПХ), который предполагает выполнение конкретного объема работ к определенному сроку, а карантин или самоизоляция мешает вам это сделать, то ситуацию можно определить как форс-мажор. Но стоит помнить, что даже если вы назвали что-то в договоре форс-мажором, это не всегда означает, что суд (если дело дойдет до разбирательства) признает ситуацию таковой. В каждом случае он выясняет: является ли обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым, мог ли должник что-то изменить и избежать последствий.
Правительство 17 марта ввело режим "форс-мажор" при неисполнении договоров, но пока только по госконтрактам. Бизнес же просит распространить его и на все отношения между юридическими лицами, а суды уже начали получать просьбы предпринимателей признать коронавирус форс-мажором, чтобы решить споры с контрагентами.
И не забывайте о своих правах. Работодатель пытается отправить вас в отпуск без сохранения заработной платы? Это незаконно. Попытайтесь для начала обсудить с ним ситуацию, но будьте готовы, что, если начнете отстаивать права, это может испортить отношения.
Что делать, если все-таки приходится уйти с работы?
Для начала не забудьте получить все выплаты, которые полагаются: остаток зарплаты, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие (не выплачивается при увольнении по собственному желанию). Рассчитывать можно даже на больничные в течение месяца после увольнения.
Если вы лишились работы, потому что руководство сокращает штат или ликвидирует компанию, то можно еще претендовать на средний заработок на время поиска работы в течение двух месяцев после увольнения. Эту выплату можно получать и три месяца, но для этого нужно встать на биржу труда и подтвердить, что и на третий месяц работа так и не нашлась.
Если понимаете, что самостоятельные поиски нового места грозят затянуться, зарегистрируйтесь на бирже труда. Это позволит получать пособие по безработице. Обычно его размер зависит от средней зарплаты за последние три месяца. Чем дольше человек остается безработным, тем ниже становится выплата. Так, в первые три месяца выплачивается сумма, равная 75% средней заработной платы (но не больше максимального размера пособия), в последующие четыре месяца — 60%, далее — 45%.
При этом с 1 апреля и до конца года максимальный размер пособия по безработице тоже приравняли к МРОТ, тем самым подняв его с 8 тыс. рублей до 12 130 рублей. Минимальное пособие не изменилось — 1,5 тыс. рублей.
Безработные москвичи, в свою очередь, могут получить дополнительную помощь — для них общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц. А жителям Приморья предложили временную занятость на общественных работах с зарплатой 14,5 тыс. рублей в месяц.
Еще есть вариант пойти учиться чему-то новому — так уже сделали многие россияне, некоторые даже планируют сменить профессию после карантина. А чтобы подготовиться к будущим собеседованиям, почитайте советы рекрутеров, которые мы собрали.
Если получилось уйти на удаленку, как ее нужно оформлять?
Организовать удаленку можно, обговорив такой режим с руководством устно либо подписав дополнительное соглашение к трудовому договору о надомной работе. Оно даст гарантии, и в нем будут указаны срок и условия такого режима. Например, что по взаимной договоренности с работодателем устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными. В этом случае он должен в полной мере оплатить труд "удаленного" работника. Допсоглашение не понадобится, если руководство выпустит соответствующий приказ, в котором пропишет, что переводит работников на удаленку и в каком формате.
Федеральные и региональные власти регулярно принимают новые меры по борьбе с пандемией, и работодателям вместе со всеми нужно приспосабливаться. А значит, может понадобиться продлить режим удаленной работы. Варианты, как это сделать, могут быть разными — от электронного письма с вашим согласием до вручную написанного заявления, фото которого нужно отправить в HR-отдел.
Если у вас вдруг натянутые отношения с работодателем и вы сомневаетесь, как он поведет себя в кризисной ситуации, то лучше иметь любые письменные подтверждения договоренностей с ним.
А здесь мы писали, как психологически перестроиться, если вы оказались на непривычной удаленке.
А мне могут снизить зарплату, если я работаю из дома?
Если вы выполняете обязанности в полном объеме, то нет, заработная плата не должна уменьшаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Костяков.
Но есть нюанс: часто зарплата складывается из оклада и премии. И как рассчитывается последняя, может зависеть от того, что написано в трудовом договоре или локальных нормативных актах работодателя. Например, если она связана с выполнением какого-нибудь показателя, а компания не сможет его достичь, то, очевидно, премия может пострадать.
Для моей работы удаленка не подходит. Как тогда платить ипотеку или кредиты, если зарплата станет меньше? Какие есть способы уменьшить платежи?
Можно воспользоваться кредитными каникулами, которые власти ввели из-за ситуации с коронавирусом. На них могут претендовать все, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году. При этом получить их можно не только по ипотеке (как было раньше), но и по потребительским займам тоже.
Заемщик может попросить о "каникулах" в любой момент до 30 сентября 2020 года. При этом непосредственно начаться льготный период может еще через 30 дней — для ипотеки и через 14 дней — для потребкредитов. Рассмотреть заявку банк должен за пять дней. Также он может попросить предоставить документы, доказывающие, что состояние доходов ухудшилось. Впрочем, предоставить их можно в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию.
Такие же отсрочки по кредитам пообещали и индивидуальным предпринимателям.
Кроме того, чуть ранее ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам оперативно реструктурировать долг, а также не назначать пени и штрафы тем заемщикам, кто заразился COVID-19.
Страховым компаниям регулятор тоже посоветовал идти навстречу клиенту с официальным диагнозом, если он просит отсрочить платеж по договору или продлить срок предоставления документов, подтверждающих страховой случай.
В любом случае банки всегда настаивают — при возникновении финансовых проблем (даже когда пандемия уже не будет их причиной) заемщику стоит сразу обратиться в свою кредитную организацию. Об этом же напоминают и специалисты проекта по финансовой грамотности ЦБ. Банк рассмотрит ситуацию и может предложить разные варианты выхода из нее — отсрочку, реструктуризацию или "каникулы".
На крайний случай власти планируют упростить и сделать бесплатной процедуру внесудебного банкротства физических лиц. До этого она была гораздо сложнее. Впрочем, рыночные игроки опасаются, что эта мера грозит всплеском мошенничества среди недобросовестных заемщиков.
На будущее финансовые консультанты советуют все-таки накопить "подушку безопасности". Она должна полностью покрывать расходы хотя бы в течение трех месяцев, но чем больше, тем лучше. Почитать подробнее о том, как это сделать, можно здесь, а здесь — о том, у кого спросить совета. А еще мы обсуждаем, что делать с деньгами, чтобы не потерять их, в подкасте "По карману".
А что с оплатой жилищно-коммунальных услуг? Власти не собираются уменьшить ее?
На федеральном уровне пока таких планов не было, и за услуги ЖКХ нужно платить в полном размере.
Но вот если у вас есть право на субсидию по ЖКУ, то ее продлят без подтверждающих документов. Получать льготу и не отчитываться о доходе можно будет в течение полугода.
Также дополнительные меры принимают отдельные регионы. Во Владимирской области, например, власти рекомендовали управляющим компаниям и ТСЖ, ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, Фонду капремонта не начислять пени за задержку оплаты.
А жителям Москвы и Подмосковья отменили плату за капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня. Кроме того, в Москве запретили взыскивать у находящихся на самоизоляции граждан долги за услуги ЖКХ и связи. Подробнее о том, как региональные власти поддерживают население в период пандемии, читайте здесь.
Я снимаю жилье и боюсь, может ли хозяин квартиры выселить меня?
Пока вы находитесь непосредственно в карантине, вряд ли он так поступит. Как минимум потому, что не захочет контактировать с потенциально заразным носителем вируса. Тем более власти ужесточили ответственность за нарушение карантина.
Можно ли жильцов выселить после его окончания? В принципе собственник может сделать это в любой момент. Все зависит от условий договора найма. Как показывает практика, обычно сторонам достаточно предупредить друг друга за месяц до даты, когда они хотят освободить/покинуть квартиру. А вот если договора нет, съемщик оказывается почти никак не защищен от внезапных решений арендодателя. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, почитайте правила, как грамотно снять жилье.
Меня пока не выселяют, но и платить аренду нечем. Можно как-то отсрочить оплату или уменьшить ее?
Можно попытаться договориться с арендодателем об отсрочке оплаты или ее снижении. В Сети появляется все больше таких историй. Впрочем, часто встречаются и обратные ситуации, когда собственники жилья повышают аренду, опасаясь за собственный доход. Так что тут все зависит от личных отношений с арендодателем и, очевидно, его финансового положения. В идеале договоренность о снижении платы или отсрочке нужно оформить в письменном виде или хотя бы чтобы у вас была переписка, подтверждающая соглашение.
Если договориться не получилось, можно обратиться все к тому же пункту про форс-мажор. Опять же, если вы не забыли включить его при оформлении договора.
Как государство будет помогать семьям с детьми?
Президент поручил ускорить организацию мер, чтобы семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет начали получать специальное пособие не в июле, а раньше — с июня 2020 года. Его размер составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, что в среднем по стране составляет 5,5 тыс. рублей.
Выплата устанавливается сразу на год, а рассчитывать на нее могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Таких в стране примерно 2 млн, подсчитали в Минтруде.
Начислять пособие, кстати, будут с 1 января 2020 года. То есть если в семье на начало года уже был ребенок в возрасте от трех до семи лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев года.
А все семьи, имеющие право на материнский капитал, уже с апреля в течение трех месяцев начнут получать дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Была новость, что ЦБ попросил банки ограничить выдачу наличных. Нужно ли бежать их снимать про запас?
ЦБ действительно рекомендовал ограничить выдачу наличных — но только в некоторых банкоматах. А именно — в аппаратах закрытого цикла, то есть тех, где деньги, полученные от одного клиента, выдаются другому. Регулятор уточнил, что не собирается как-то ограничивать использование наличности в стране.
Кроме того, ЦБ предложил организациям регулярно дезинфицировать устройства для выдачи наличных, а также хранить деньги непосредственно в банке столько времени, чтобы гарантировать смерть вируса.
Опрошенные ТАСС российские кредитные организации, в свою очередь, сообщили, что их банкоматы либо не поддерживают функцию ресайклинга (кругового оборота денег), либо ее можно без проблем отключить, что они уже и сделали. И клиенты не должны почувствовать разницы. Тем более большинство россиян и так из-за коронавируса предпочитают не трогать бумажные деньги и пользуются безналичной оплатой.
Хотя некоторые финансовые советники предлагают все-таки сделать небольшой запас наличности дома на случай совсем уж экстремальных форс-мажоров. Такой, чтобы хватило семье на месяц.
Курсы доллара и евро выросли. Может, стоит запастись валютой?
Большинство экспертов еще в начале марта, когда курс вырос до 75–77 рублей, высказывались за то, что уже поздно. Теперь лучше дождаться стабильности на рынках, советуют в "БКС Брокер". Но главное — сохранять спокойствие.
"Самое большое снижение рубль вслед за ценами на нефть уже пережил. И в среднесрочной перспективе можно ожидать стабилизации нефтяных цен выше $40 за баррель, ведь потребность в нефти поддается влиянию ведущих мировых поставщиков. А те же Саудовская Аравия и США не заинтересованы в настолько низких ценах, как сейчас", — считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Впрочем, надо понимать, что среднесрочная перспектива — это не сегодня-завтра, а минимум полгода.
Если вы уже какое-то время занимаетесь инвестициями и все-таки хотите воспользоваться ситуацией на рынках, инвестируете на долгосрочную перспективу — вложитесь в подешевевшие акции и делайте это поэтапно, инвестируя каждый месяц фиксированную сумму. Не пытайтесь спекулировать уже имеющимися бумагами, если вы не трейдер с многолетним опытом и не готовы брать на себя такой риск.
В кризис акции дешевеют, и это хорошая возможность купить бумаги с высокой дивидендной доходностью (дивидендная доходность рассчитывается как отношение величины дивидендов за год на одну акцию к цене акции и показывает доход, приходящийся на каждый рубль вложений — прим. ТАСС). Сейчас такие активы будут приносить доходность по дивидендам, что логично, а после восстановления экономики или через несколько лет их можно будет реализовать по возросшей цене и заработать уже на этом, советует Бахтин.
Если валюта все-таки нужна, то лучше открыть брокерский счет и покупать ее напрямую на бирже. Но помните нюансы работы с ним. Обменникам и банкам выгодно устанавливать цену покупки валюты ниже курса ЦБ, а цену продажи — выше, так они получают прибыль. Например, в Сбербанке и ВТБ эта разница сейчас составляет примерно 4–5 рублей.
У меня был план открыть брокерский счет. Но делать ли это сейчас?
Это традиционный вопрос — когда входить на рынок? Безопасно ли сейчас? Лайфхак для долгосрочных инвесторов, еще раз — делайте это постепенно. Определите фиксированную сумму, которую готовы тратить каждый месяц на покупку бумаг, и не выходите за это ограничение. Это более мягкий вход, который позволяет и не потерять много при возможном ухудшении ситуации, и не упустить открывающиеся возможности.
А возможности открываются интересные, особенно для тех инвесторов, у кого есть наличность, объяснил Александр Бахтин. Ведь сейчас рынки в панике и распродают активы по сниженным ценам. Главное — не тратить сразу все деньги. И помните, что любые вложения нужно диверсифицировать, распределяя средства по разным активам.
Впрочем, универсального рецепта, когда и как выходить на рынок, все-таки нет. Всегда сначала нужно разрабатывать финансовый план — понять, для чего вы хотите инвестировать, как долго готовы это делать, насколько готовы рисковать и т.д. А для этого, возможно, придется попросить помощи у финансового консультанта.
А еще мы планировали взять ипотеку. Но как теперь изменятся ставки?
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" предсказывает, что дешевая ипотека на фоне кризиса из-за коронавируса уходит в прошлое. По оценкам его специалистов, ставки вырастут до 10%, хотя еще в феврале этого года средняя ставка достигала исторического минимума — 8,5%.
Некоторые опрошенные ТАСС банки уже начали повышать ставки по кредитным продуктам несмотря на то, что ЦБ пока сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 6%. Впрочем, ряд кредитных организаций пока заняли выжидательную позицию и оценивают тенденции на рынке.
Александр Бахтин считает, что если у вас уже есть конкретное кредитное решение — выбранный объект, рассчитанные и отложенные деньги, одобренная заявка в банке, то ипотеку стоит реализовать.
А вот если планы были больше гипотетическими, и покупка квартиры призвана защитить финансы, то лучше не суетиться. Тем более стоит помнить, что дело не только в ставке, но и в цене на недвижимость.
ЦБ, в свою очередь, старается поддержать доступность ипотеки, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля. Регулятор снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут выдаваться гражданам с 1 апреля 2020 года. Это сохранит ипотеку доступной не в плане снижения ставки, а именно в плане получения займа.
Надбавки заставляют банки внимательнее оценивать кредитную историю, доходы и уровень долговой нагрузки потенциального заемщика. То есть если до апреля клиенту с одним-двумя кредитами и сравнительно небольшим доходом могли отказать в ипотеке или предложить ее с более высокой ставкой, то теперь вероятность положительного ответа должна стать несколько выше. Подробнее о том, как кредитные организации решают, кому давать деньги, а кому нет, вы можете почитать в другом нашем материале. А здесь мы рассказывали, как подготовиться прежде, чем брать ипотеку.
Как вообще экономить деньги в самоизоляции?
Первое и самое главное — нужно провести аудит своих расходов, советует Алекандр Бахтин. Часто этого бывает достаточно, чтоб увидеть множество мелких ежедневных трат, которые складываются в заметные суммы в течение месяца и которые вы сможете сэкономить, оставаясь дома.
Также постарайтесь рассчитать, как сильно могут пострадать ваши доходы в ближайшее время. Отталкивайтесь от потенциально худшего варианта развития событий и корректируйте планы относительно него. Очевидно, покупку машины или нового телевизора стоит отложить.
Здесь вы можете послушать, как составлять семейный бюджет. А здесь мы собирали мобильные приложения, которые помогут управлять личными финансами.
Кроме того, из-за закрытия границ под угрозой оказались деньги тех, кто уже успел спланировать выездной отдых. Как отказаться от турпутевки и вернуть средства, читайте здесь. А еще помните, что в кризисные времена активизируются мошенники, — мы рассказывали о некоторых из их уловок и как на них не попасться.