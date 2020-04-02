Источник: Росавиация разрабатывает методику предоставления компенсаций авиакомпаниям

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Росавиация ведет работу по разработке методики оценки компенсаций авиакомпаниям за возвращение граждан РФ домой из-за границы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минтрансу.

"[Росавиацией] ведется работа по разработке методики оценки компенсаций авиакомпаниям. Росавиация запросила предложения от авиакомпаний", - сказал он.

Ранее правительство РФ распорядилось выделить Росавиации из резервного фонда правительства 1,5 млрд рублей для компенсации авиакомпаниям затрат, понесенных при выполнении вывозных рейсов из-за рубежа для граждан РФ на фоне пандемии коронавируса. Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.

В прошлом году, до массового поэтапного ограничения полетов на фоне пандемии коронавируса, обсуждалась идея компенсации авиакомпаниям за приостановку рейсов в Грузию. Позже, когда были ограничены только полеты в Китай, компенсации за приостановку рейсов по китайским направлениям. В обоих случаях общей методики компенсаций выработано не было. В феврале бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик пояснял разницу в подходах к подсчету убытков: так, например, Минтранс учитывает убыток от простоя самолетов, а Минфин - нет.