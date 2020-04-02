{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: Росавиация разрабатывает методику предоставления компенсаций авиакомпаниям

Собеседник агентства добавил, что Росавиация запросила предложения от перевозчиков

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Росавиация ведет работу по разработке методики оценки компенсаций авиакомпаниям за возвращение граждан РФ домой из-за границы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минтрансу.

"[Росавиацией] ведется работа по разработке методики оценки компенсаций авиакомпаниям. Росавиация запросила предложения от авиакомпаний", - сказал он.

Ранее правительство РФ распорядилось выделить Росавиации из резервного фонда правительства 1,5 млрд рублей для компенсации авиакомпаниям затрат, понесенных при выполнении вывозных рейсов из-за рубежа для граждан РФ на фоне пандемии коронавируса. Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.

В прошлом году, до массового поэтапного ограничения полетов на фоне пандемии коронавируса, обсуждалась идея компенсации авиакомпаниям за приостановку рейсов в Грузию. Позже, когда были ограничены только полеты в Китай, компенсации за приостановку рейсов по китайским направлениям. В обоих случаях общей методики компенсаций выработано не было. В феврале бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик пояснял разницу в подходах к подсчету убытков: так, например, Минтранс учитывает убыток от простоя самолетов, а Минфин - нет.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
СП Mail.ru Group и Сбербанка получит 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС