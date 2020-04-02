"Газпром нефть" заработала 3,6 млрд рублей на продаже горячих напитков на АЗС в 2019 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сеть АЗС "Газпромнефть" в 2019 году на 16% увеличила выручку от продажи горячих напитков - до 3,6 млрд рублей. В частности, компания увеличила количество проданных чашек кофе на 4% - до 30,5 млн, сообщает "Газпром нефть".

"Выручка от продажи горячих напитков достигла в прошлом году 3,6 млрд рублей, рост составил 16%. Всего на собственных автозаправочных станциях "Газпромнефть" и сети партнеров было реализовано свыше 30,5 млн чашек кофе - на 4% больше, чем в 2018 году", - отметили в компании.

Всего выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг на сети АЗС выросла на 7% - до 20,6 млрд рублей.

Компания также отмечает существенный рост аудитории, которая использует дистанционную оплату топлива, в том числе с помощью мобильных приложений.

"На сегодня онлайн-оплата в двух мобильных приложениях доступна во всех регионах присутствия сети АЗС компании. Ежемесячный рост аудитории, которая использует дистанционную оплату топлива, составляет порядка 20%", - добавили в компании.

Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает 1448 станций в России и странах СНГ.