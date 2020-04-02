{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" заработала 3,6 млрд рублей на продаже горячих напитков на АЗС в 2019 году

Всего выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг на сети АЗС выросла до 20,6 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сеть АЗС "Газпромнефть" в 2019 году на 16% увеличила выручку от продажи горячих напитков - до 3,6 млрд рублей. В частности, компания увеличила количество проданных чашек кофе на 4% - до 30,5 млн, сообщает "Газпром нефть".

"Выручка от продажи горячих напитков достигла в прошлом году 3,6 млрд рублей, рост составил 16%. Всего на собственных автозаправочных станциях "Газпромнефть" и сети партнеров было реализовано свыше 30,5 млн чашек кофе - на 4% больше, чем в 2018 году", - отметили в компании.

Всего выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг на сети АЗС выросла на 7% - до 20,6 млрд рублей.

Компания также отмечает существенный рост аудитории, которая использует дистанционную оплату топлива, в том числе с помощью мобильных приложений.

"На сегодня онлайн-оплата в двух мобильных приложениях доступна во всех регионах присутствия сети АЗС компании. Ежемесячный рост аудитории, которая использует дистанционную оплату топлива, составляет порядка 20%", - добавили в компании.

Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает 1448 станций в России и странах СНГ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СП Mail.ru Group и Сбербанка получит 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС