В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

ТАСС, 2 апреля. Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.

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"Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции", - говорится в документе.

В Забайкалье, где выявлен один случай заражения коронавирусом, с 31 марта действует режим полной самоизоляции из-за пандемии.

Ранее решение об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время действия режима самоизоляции было принято еще в нескольких регионах России: Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях.